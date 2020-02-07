Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T17:07+0300
https://ria.ru/20200207/1564412036.html
Пресс-конференция сенаторов о последствиях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция сенаторов о последствиях коронавируса

17:07 07.02.2020
14
13 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты".
Участники:
- председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- член Комитета СФ по экономической политике Иван АБРАМОВ;
- член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае Россия закрыла движение через российско-китайскую границу, приостановила железнодорожное и ограничила авиационное сообщение, эвакуировала из очага эпидемии своих граждан. Эти меры были приняты для купирования распространения вируса по российской территории, в первую очередь в приграничных регионах.
С какими сложностями столкнулись российские регионы, граничащие с Китаем? Какие меры приняты по замещению продовольственной и промышленной продукции из Китая? Удалось ли избежать дефицита? Как эпидемия коронавируса повлияет на позиции Пекина? Какими будут последствия для российской и мировой экономики?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Туристы в Москве
Запад в панике от коронавируса – в Москве обстановка спокойная
Объявление об отсутствии в продаже медицинских масок в аптеке
ФАС отметила дефицит медицинских масок у производителей
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили влияние ситуации с коронавирусом на инфляцию
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала коронавирус "черным лебедем"
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом США ситуацию вокруг КНДР и Афганистана
Продажа медицинских масок
ФАС может оштрафовать продавцов медицинских масок за завышение цен
Аэропорт Фьюмичино в Риме
В Италии опровергли данные о готовности восстановить сообщение с КНР
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
В МИД сообщили о переносе визита Моргулова в Токио
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
МИД КНР: Италия готова частично восстановить авиасообщение с Китаем
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Эмиссар ООН по Сирии в субботу посетит Тегеран
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
Правительство КНР объявило о расследовании дела доктора Ли Вэньляна
В больнице
В Челябинской области более 180 человек обследуют из-за коронавируса
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин
Россия намерена вести с Британией переговоры по визовому режиму
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
Лента новостейМолния