Пресс-конференция сенаторов о последствиях коронавируса

Участники:
- председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- член Комитета СФ по экономической политике Иван АБРАМОВ;
- член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА.
В связи со вспышкой коронавируса в Китае Россия закрыла движение через российско-китайскую границу, приостановила железнодорожное и ограничила авиационное сообщение, эвакуировала из очага эпидемии своих граждан. Эти меры были приняты для купирования распространения вируса по российской территории, в первую очередь в приграничных регионах.
С какими сложностями столкнулись российские регионы, граничащие с Китаем? Какие меры приняты по замещению продовольственной и промышленной продукции из Китая? Удалось ли избежать дефицита? Как эпидемия коронавируса повлияет на позиции Пекина? Какими будут последствия для российской и мировой экономики?
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- председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей КЛИМОВ;
- член Комитета СФ по экономической политике Иван АБРАМОВ;
- член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА.
В связи со вспышкой коронавируса в Китае Россия закрыла движение через российско-китайскую границу, приостановила железнодорожное и ограничила авиационное сообщение, эвакуировала из очага эпидемии своих граждан. Эти меры были приняты для купирования распространения вируса по российской территории, в первую очередь в приграничных регионах.
С какими сложностями столкнулись российские регионы, граничащие с Китаем? Какие меры приняты по замещению продовольственной и промышленной продукции из Китая? Удалось ли избежать дефицита? Как эпидемия коронавируса повлияет на позиции Пекина? Какими будут последствия для российской и мировой экономики?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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