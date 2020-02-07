Пресс-конференция сенаторов о последствиях коронавируса

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13 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспекты".