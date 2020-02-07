Партия Порошенко попросила завести дело на продюсера телеканала "1+1"

Ранее Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже.

Также пресс-служба опубликовала фотокопию заявления, в котором указано, что депутаты просят полицию завести дело по статье 161 "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.