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Партия Порошенко попросила завести дело на продюсера телеканала "1+1"
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РИА Новости

Партия Порошенко попросила завести дело на продюсера телеканала "1+1"

17:05 07.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась в полицию и просит завести уголовное дело после слов продюсера сериалов и фильмов телеканала "1+1" Алены Еремеевой о сложностях съемок сериалов на украинском языке.
Ранее Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже.
"Вчера все обсудили позорное и унизительное выражение продюсера "1+1" относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть. Народные депутаты от "Европейской солидарности", считая, что действия продюсера "1+1" могут содержать прямой состав преступления, обращаются в Национальную полицию в Киеве с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении партии в Facebook.
Также пресс-служба опубликовала фотокопию заявления, в котором указано, что депутаты просят полицию завести дело по статье 161 "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.
Киев
5 февраля, 21:28
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Европейская солидарность1+1 (телеканал)Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
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