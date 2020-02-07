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В Венеции арестовали россиянина, разыскиваемого за четыре убийства
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РИА Новости

В Венеции арестовали россиянина, разыскиваемого за четыре убийства

16:56 07.02.2020 (обновлено: 17:50 07.02.2020)
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© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
РИМ, 7 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали в гостинице материковой части Венеции гражданина России, который с 2013 года находится в розыске на родине по обвинению в убийстве четырёх человек и скрывался в Испании.
Как рассказал РИА Новости капитан Даниэле Блази, командующий отделения карабинеров городка Сан-Дона-ди-Пьяве, который административно относится к Венеции, 51-летний мужчина остановился в одной из гостиниц соседнего города Новента-ди-Пьяве вместе с женой и сыном. От администрации отеля карабинеры получили сообщение об обнаружении потенциально опасно субъекта, находящегося в розыске по линии Интерпола.
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После задержания выяснилось, что россиянин считается ответственным за руководство преступной организации, занимавшейся отмыванием денежных средств. Она входила в состав более крупной преступной группировки, действовавшей в московском регионе.
"Российский суд считает его виновным в организации убийства четырёх человек в 2012 году в квартире города Раменское", - заявил капитан Блази.
Мужчина находится в розыске в России с 2013 года. Несколько лет он прожил неподалёку от Малаги. В ноябре 2019 года в его отношении был выписан ордер на международный арест.
Новента-ди-Пьяве известен своим аутлет-центром. Как сообщили местные СМИ, арестовавшим его карабинерам россиянин заявил, что приехал под Венецию за покупками.
Как стало известно журналисту РИА Новости из источников в Венеции, арестованного зовут Роман Козлов.
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В генеральном консульстве России в Милане российским журналистам заявили, что находятся на связи с правоохранителями и проверяют всю доступную информацию.
Отвечая на вопрос РИА Новости о дальнейших процедурах, капитан Блази заявил, что уголовный кодекс Италии "просто предусматривает экстрадицию, если инкриминируемое преступление существует и в списке наших статей, как в этом случае.
"Процесс пройдёт в России, но не исключено, что есть уже заочный приговор", - заявил представитель карабинеров.
Позднее он направил РИА Новости ссылку на новостной материал, в котором говорилось об обнаружении тел четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан).
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В октябре 2019 года из земли вырыли депутата из Раменского района и ее родных. Жертвами преступления стали генеральный директор компании "Племзавод Раменское" и трое ее родственников - муж, сын и сестра. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки",
Расследование этого и других преступлений, к которым, предположительно, причастны люди Шишкана, продолжается. Под стражей остаются девять фигурантов уголовного дела, в том числе сам "авторитет".
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ИнтерполРоссияВенецияВ мире
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