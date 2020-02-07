В Венеции арестовали россиянина, разыскиваемого за четыре убийства

РИМ, 7 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры арестовали в гостинице материковой части Итальянские карабинеры арестовали в гостинице материковой части Венеции гражданина России , который с 2013 года находится в розыске на родине по обвинению в убийстве четырёх человек и скрывался в Испании

Как рассказал РИА Новости капитан Даниэле Блази, командующий отделения карабинеров городка Сан-Дона-ди-Пьяве, который административно относится к Венеции, 51-летний мужчина остановился в одной из гостиниц соседнего города Новента-ди-Пьяве вместе с женой и сыном. От администрации отеля карабинеры получили сообщение об обнаружении потенциально опасно субъекта, находящегося в розыске по линии Интерпола.

После задержания выяснилось, что россиянин считается ответственным за руководство преступной организации, занимавшейся отмыванием денежных средств. Она входила в состав более крупной преступной группировки, действовавшей в московском регионе.

"Российский суд считает его виновным в организации убийства четырёх человек в 2012 году в квартире города Раменское", - заявил капитан Блази.

Мужчина находится в розыске в России с 2013 года. Несколько лет он прожил неподалёку от Малаги. В ноябре 2019 года в его отношении был выписан ордер на международный арест.

Новента-ди-Пьяве известен своим аутлет-центром. Как сообщили местные СМИ, арестовавшим его карабинерам россиянин заявил, что приехал под Венецию за покупками.

Как стало известно журналисту РИА Новости из источников в Венеции, арестованного зовут Роман Козлов.

В генеральном консульстве России в Милане российским журналистам заявили, что находятся на связи с правоохранителями и проверяют всю доступную информацию.

Отвечая на вопрос РИА Новости о дальнейших процедурах, капитан Блази заявил, что уголовный кодекс Италии "просто предусматривает экстрадицию, если инкриминируемое преступление существует и в списке наших статей, как в этом случае.

"Процесс пройдёт в России, но не исключено, что есть уже заочный приговор", - заявил представитель карабинеров.

Позднее он направил РИА Новости ссылку на новостной материал, в котором говорилось об обнаружении тел четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан).

В октябре 2019 года из земли вырыли депутата из Раменского района и ее родных. Жертвами преступления стали генеральный директор компании "Племзавод Раменское" и трое ее родственников - муж, сын и сестра. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки",