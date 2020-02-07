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Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей
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РИА Новости

Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей

16:48 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, необходимых для лечения детей с онкологией, в ближайшие два месяца процедуры будут завершены и лекарства поступят, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в российских медучреждениях заканчиваются запасы необходимых препаратов для лечения рака у детей, в том числе самая большая проблема с "Онкаспаром" и "Цитарабином", которые применяют при терапии лейкозов. В Минздраве России позднее сообщили, что провели совещание с производителями препаратов, содержащих вещество цитарабин, и договорились о поставках лекарств для обеспечения потребности пациентов на несколько месяцев.
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"Идёт разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках. Проведено несколько мероприятий. На сегодня на регистрацию и внесение изменений сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии. В ближайшие два месяца все процедуры будут завершены и проведён контроль качества, эти препараты поступят", - сказал Мурашко журналистам.
По его словам, также проведён скрининг препаратов, которых не хватало на рынке. Министр уточнил, что на сегодняшний день ведётся разговор о пегилированной форме "Аспарагиназы". Идут переговоры с компанией, чтобы она вошла на рынок, так как предыдущая компания завершила свою работу, и идёт замещение одного препарата другим.
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"Выстроена система по контролю качества. Все препараты, по которым обращались специалисты, взяты в особую форму выборочного контроля. По каждой серии лекарственного препарата, который прозвучал, идут в том числе сличительные испытания разных торговых наименований", - добавил министр, уточнив, что каждый несоответствующий аппарат блокируется и выводится их гражданского оборота.
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