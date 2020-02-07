Минздрав назвал сроки регистрации необходимых онкопрепаратов для детей

"Идёт разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках. Проведено несколько мероприятий. На сегодня на регистрацию и внесение изменений сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии. В ближайшие два месяца все процедуры будут завершены и проведён контроль качества, эти препараты поступят", - сказал Мурашко журналистам.