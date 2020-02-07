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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-07T16:48+0300
https://ria.ru/20200207/1564410959.html
Запад в панике от коронавируса – в Москве обстановка спокойная
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РИА Новости

Запад в панике от коронавируса – в Москве обстановка спокойная

16:48 07.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Западные страны накрывает волна паники из-за коронавируса. А вместе появляются и синофобские настроения – где-то китайцев не пускают в рестораны и магазины, сторонятся в общественном транспорте, отказываются сажать в такси.
"В целях международной безопасности всем прибывшим из Китая не разрешается входить. Приносим свои извинения за неудобства". Эта надпись появилась недавно на входе популярного ресторана на одной из улочек итальянской столицы. Некогда здесь всегда были рады китайским гостям.
Лондонский Чайна-Таун - один из самых больших в Европе. На улице всегда царило оживление, в магазинах и китайских забегаловках стояли очереди посетителей. Но так было до появления коронавируса - сейчас здесь довольно пустынно.
Чувство страха из-за неизвестного ранее вируса появилось не только у европейцев и американцев. В популярном сеульском ресторане морепродуктов, ранее популярном среди китайцев, больше их не ждут. Хоть табличку о запрете входить в заведение сняли после критики владельца ресторана в сети, атмосфера уже испортилась, и не такая дружелюбная, как ранее.
"Я – не вирус"
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Американский грипп-убийца страшнее китайского
Тем временем, китайские пользователи соцсетей, которые живут в западных странах, пытаются достучаться до тех, кто продолжает их избегать в повседневной жизни. Фото с хэштэгом "я не вирус" публикуются во Франции, Испании, Германии…
А вот Италию ненадолго в чувства привел китайский парень. Он вышел на улицы Флоренции с маской и завязанными глазами, держа возле себя плакат "“I’m not a virus. I’m a human. Eradicate the prejudice.” Спустя несколько часов прохожие откликнулись на его призыв обняться.
А как обстоят дела в российской столице?
Корреспонденты Спутника прошли по популярным среди москвичей и туристов китайским ресторанам, магазинам, пообщались с их сотрудниками и посетителями. Как выяснилось, Москва в целом живет привычной жизнью, просто гостей из Китая, которые давно занимают первое место среди иностранных туристов, сейчас гораздо меньше, чем обычно.
"Дружба" - один из самых популярных китайских ресторанов в Москве. Он существует почти 20 лет. Администратор ресторана Елена рассказала: "Тенденция на снижение количества посещений, конечно, наблюдается. Раньше людям часто приходилось стоять в очереди, чтобы занять столик. Сейчас - нет. Но, по своему опыту знаю, что февраль обычно не самый прибыльный месяц. Так что точно нельзя сказать, какой фактор сыграл свою роль. Но среди сотрудников нет пессимистичных настроений, мы с удовольствием приходим на любимую работу".
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У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
Еще в одном ресторане "Китайские новости", который особенно популярен среди молодежи за необычный и очень интересный интерьер, отметили: "К сожалению, люди стали реже приходить. Но, чтоб кто-то не хотел сидеть рядом с китайцами, или кто-то беспокоился за качество продуктов – такого у нас никогда не было".
А в новой закусочной в центре Москвы с привлекательным названием "Чи-Фань" даже пошутили："Рисков для бренда "Чи-Фань" в связи с распространением коронавируса нет, только PR!"
С такими же оптимистичными настроениями встретили корреспондента Спутника и в магазине "Китайские продукты" на проспекте Мира.
"Покупатели приходят как и раньше, это и россияне, и китайцы. И даже сами шутят по поводу короновируса. Напротив, народу дальше больше стало из-за всей этой шумихи. Перебоев с поставками товаров из Китая нет", - отметила продавец Анастасия.
Конечно, в связи с приостановкой поездок в Россию тургрупп из Китая, китайские рестораны, которым ранее обслуживали целые автобусы туристов, сейчас не досчитываются посетителей. Но российские гости, а также китайцы, которые учатся или работают в Москве, от привычного образа жизни и посещения любимых китайских ресторанов отказываться из-за коронавируса не собираются.
Тем не менее, китайцев в масках на улицах Москвы можно встретить ежедневно. Преимущественно, это студенты и специалисты, которые работают здесь. Студент МГУ из Китая сказал: "Поначалу были случаи, когда пассажиры в транспорте отсаживались или переходили в другой вагон, то сейчас уже ситуация поменялась. Паники нет".
Москва скучает по китайским туристам
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Без китайских туристов центр Москвы и места главных достопримечательностей выглядят менее оживленной, чем обычно. В сувенирных лавках рядом с Красной площадью нет привычных толп покупателей, нет длинных очередей на фото напротив Мавзолея Ленина, даже магазины люксовой одежды полупустые.
В первом квартале 2019 года путешественники из Китая оставили в России 260 миллионов долларов, став лидерами по тратам среди иностранных туристов. Сейчас поток туристов из Китая существенно сократился, и как прогнозируют специалисты, эта цифра в этом году значительно уменьшится. "В случае продления карантина до марта, Россия может потерять до 100 миллионов долларов", - отмечают в АТОР.
Тем не менее, специалисты призывают не преувеличивать проблему. "Карантин" не будет долговременным.
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Россия-Китай: ГлавноеВ мире
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