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2020-02-07T17:51+0300
https://ria.ru/20200207/1564410682.html
МИД Туниса объяснил увольнение постпреда страны в ООН
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РИА Новости

МИД Туниса объяснил увольнение постпреда страны в ООН

16:45 07.02.2020 (обновлено: 17:51 07.02.2020)
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
КАИР/ООН, 7 фев – РИА Новости. МИД Туниса сообщил в пятницу об освобождении от должности постоянного представителя страны в ООН Монсефа Баати из-за отсутствия координации его действий с ведомством.
"Решение об увольнении постпреда Туниса в ООН связано исключительно с его профессиональными качествами: он плохо выполнял свои обязанности, не координировался и не взаимодействовал с МИД в важных вопросах, обсуждавшихся в организации", - говорится в опубликованном на Facebook министерства заявлении.
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Отмечается, что, так как у Туниса в ООН статус непостоянного члена, от постпреда требуются обязательные предварительные консультации с МИД.
Ранее источник в администрации президента страны сообщил радиостанции Mosaique FM, что увольнение дипломата связано с его позицией относительно "сделки века" - выдвинутого США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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После того как президент США Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования, Палестина выступила с резкой критикой "сделки века". Палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что "в результате тесной работы с коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ".
Он выразил надежду, что голосование по проекту резолюции, осуждающей "сделку века", пройдет 11 февраля, в день, когда в заседании СБ ООН примет участие президент Палестины Махумд Аббас.
Источник в СБ ООН в разговоре с РИА Новости отметил, что слышал о том, что якобы руководство было недовольно действиями постпреда Туниса в контексте палестинской резолюции.
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Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ТунисаТунис (страна)ООНВ мире
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