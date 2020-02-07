МИД Туниса объяснил увольнение постпреда страны в ООН

КАИР/ООН, 7 фев – РИА Новости. МИД МИД Туниса сообщил в пятницу об освобождении от должности постоянного представителя страны в ООН Монсефа Баати из-за отсутствия координации его действий с ведомством.

"Решение об увольнении постпреда Туниса в ООН связано исключительно с его профессиональными качествами: он плохо выполнял свои обязанности, не координировался и не взаимодействовал с МИД в важных вопросах, обсуждавшихся в организации", - говорится в опубликованном на Facebook министерства заявлении.

Отмечается, что, так как у Туниса в ООН статус непостоянного члена, от постпреда требуются обязательные предварительные консультации с МИД.

Ранее источник в администрации президента страны сообщил радиостанции Mosaique FM, что увольнение дипломата связано с его позицией относительно "сделки века" - выдвинутого США плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

После того как президент США Дональд Трамп представил план ближневосточного урегулирования, Палестина выступила с резкой критикой "сделки века". Палестинский постпред при ООН Рияд Мансур заявил, что "в результате тесной работы с коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространен между членами СБ".

Он выразил надежду, что голосование по проекту резолюции, осуждающей "сделку века", пройдет 11 февраля, в день, когда в заседании СБ ООН примет участие президент Палестины Махумд Аббас.

Источник в СБ ООН в разговоре с РИА Новости отметил, что слышал о том, что якобы руководство было недовольно действиями постпреда Туниса в контексте палестинской резолюции.

Баати приступил к работе в качестве постпреда Туниса в ООН 5 сентября 2019 года.