На Кубани замначальника следствия МВД арестовали по делу о взятке

КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району Кубани заключён под стражу по уголовному делу о крупной взятке, сообщает Заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району Кубани заключён под стражу по уголовному делу о крупной взятке, сообщает СУСК по Краснодарскому краю

"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в крупном размере заместитель начальника следственного отдела МВД (по Тимашевскому району – ред.) заключен под стражу… Он обвиняется в покушении на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, мужчина в силу служебного положения знал о расследовании уголовного дела о краже в отношении местного жителя. В декабре минувшего года в ходе встречи с обвиняемым он предложил своё содействие в прекращении уголовного преследования при условии передачи ему 600 тысяч рублей. Тот сообщил об этом предложении в следственный комитет, в дальнейшем действия правоохранителя были пресечены оперативными сотрудниками регионального УФСБ.

В конце января сообщалось о возбуждении уголовного дела по аналогичному обвинению в отношении замначальника ОМВД по Крымскому району, за две недели до этого - в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД по Краснодару и иных должностных лиц, подозреваемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Тогда в домах у подозреваемых были проведены обыски, изъято более 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы. По данным СУСК, в тот же день прошел обыск в отделе ГИБДД УМВД по Краснодару, в одном из служебных кабинетов был обнаружен 1 миллион рублей.