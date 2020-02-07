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На Кубани замначальника следствия МВД арестовали по делу о взятке
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РИА Новости

На Кубани замначальника следствия МВД арестовали по делу о взятке

16:42 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Заместитель начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району Кубани заключён под стражу по уголовному делу о крупной взятке, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в крупном размере заместитель начальника следственного отдела МВД (по Тимашевскому району – ред.) заключен под стражу… Он обвиняется в покушении на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, мужчина в силу служебного положения знал о расследовании уголовного дела о краже в отношении местного жителя. В декабре минувшего года в ходе встречи с обвиняемым он предложил своё содействие в прекращении уголовного преследования при условии передачи ему 600 тысяч рублей. Тот сообщил об этом предложении в следственный комитет, в дальнейшем действия правоохранителя были пресечены оперативными сотрудниками регионального УФСБ.
В конце января сообщалось о возбуждении уголовного дела по аналогичному обвинению в отношении замначальника ОМВД по Крымскому району, за две недели до этого - в отношении старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД по Краснодару и иных должностных лиц, подозреваемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Тогда в домах у подозреваемых были проведены обыски, изъято более 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы. По данным СУСК, в тот же день прошел обыск в отделе ГИБДД УМВД по Краснодару, в одном из служебных кабинетов был обнаружен 1 миллион рублей.
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Позднее сообщалось о проверке в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, а также уходе в неоплачиваемый отпуск директора ведомства Владимира Архипова. По данным вице-мэра Краснодара Артёма Доронина, Архипов мог знать о действиях сотрудников ГИБДД, однако не доложил об этом руководству и в правоохранительные органы.
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МВД РФКраснодарский крайПроисшествия
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