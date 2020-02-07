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Набиуллина перечислила риски для инфляции в России
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РИА Новости

Набиуллина перечислила риски для инфляции в России

16:42 07.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ перечислила риски для инфляции в России, на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски заметно преобладают над проинфляционными.
"Базовый прогноз Банка России предполагает определенную траекторию возвращения инфляции к цели. И когда мы говорим о рисках, то говорим о тех причинах, из-за которых инфляция может значимо отклониться от прогнозной траектории: вверх - это проинфляционные риски, либо вниз - это риски дезинфляционные", - сказала она.
По ее словам, сейчас на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски заметно преобладают. "Прежде всего, это динамика внутреннего спроса - как потребления, так и инвестиций. Их рост может быть меньше, чем мы ожидаем, даже в условиях продолжающегося смягчения денежно-кредитных условий и стимулирующей бюджетной политики. Такой сценарий возможен при отсутствии выраженной позитивной динамики в деловых и потребительских настроениях. Еще один краткосрочный дезинфляционный риск - это более существенное и продолжительное, чем мы закладываем в базовый прогноз, влияние на инфляцию укрепления рубля, которое произошло в прошлом году", - сказала Набиуллина.
При этом, отметила она, имеется ряд факторов, с которыми связаны как дезинфляционные, так и проинфляционные риски. "В частности, это динамика цен на продовольствие, которая очень изменчива. Другим таким фактором являются внешние условия. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом или сложности на следующих этапах торговых переговоров между США и Китаем может быть рост волатильности на финансовых и товарных рынках, отток капитала и давление на валюты стран с формирующимися рынками, что само по себе имеет проинфляционное влияние. В то же время, ухудшение на этом фоне ситуации в мировой экономике, снижение внешнего спроса для России, замедление инфляции в странах - торговых партнерах в итоге может стать значимыми дезинфляционными факторами", - сказала она.
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По ее словам, характер влияния бюджетной политики на инфляцию будет зависеть от скорости и эффективности реализации запланированных мер на прогнозном горизонте. "В число проинфляционных рисков мы также по-прежнему относим незаякоренные инфляционные ожидания. Кроме того, влияние уже принятых решений о снижении ключевой ставки может оказать более существенное повышательное влияние на инфляцию, чем мы оцениваем в базовом прогнозе. Риски для прогноза инфляции на среднесрочном горизонте мы оцениваем как сбалансированные", - отметила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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