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Врач рассказал, сколько можно спать днем
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РИА Новости

Врач рассказал, сколько можно спать днем

16:40 07.02.2020 (обновлено: 16:55 07.02.2020)
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© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
Спящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов заявил, что дневной сон не должен быть заменой ночному.
"Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь", — цитирует доктора наук АиФ.
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Как подчеркнул врач, в остальных случаях спать днем следует не более часа. Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.
В свою очередь, работающим в ночные смены сомнолог рекомендовал спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. Это позволит отложить приход сонливости до вечера и ночной сон не будет перебит.
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