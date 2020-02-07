Посол рассказал о планируемых акциях "Бессмертного полка" в Аргентине

"Если говорить о знаменательных датах, то этот год вообще особенный. Помимо 135-летия установления дипотношений, мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Эти важные события будем праздновать вместе с нашими многочисленными соотечественниками", - сказал Феоктистов.