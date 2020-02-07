Посол рассказал о планируемых акциях "Бессмертного полка" в Аргентине

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут в десяти городах в Аргентине в мае этого года, когда будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Если говорить о знаменательных датах, то этот год вообще особенный. Помимо 135-летия установления дипотношений, мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Эти важные события будем праздновать вместе с нашими многочисленными соотечественниками", - сказал Феоктистов.
Он напомнил, что Аргентине проживает крупнейшая русскоязычная диаспора в Латинской Америке, насчитывающая порядка 300 тысяч человек.
"Девятого мая в 10 городах планируются шествия "Бессмертного полка", а во всемирно известном столичном театре "Колон" будет организован концерт от имени посольств стран СНГ с участием творческих коллективов диаспор", - рассказал дипломат.