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В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий
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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий

16:39 07.02.2020
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© Фото : МЧС ДНРСнегопад в ДНР
Снегопад в ДНР
© Фото : МЧС ДНР
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 31 января по 6 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один военнослужащий республики... Два военнослужащих погибли", - заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили шесть человек, ещё шесть погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4,901 тысячи человек, в том числе 81 ребенок.
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