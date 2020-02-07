В ДНР заявили о гибели двух человек из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 31 января по 6 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один военнослужащий республики... Два военнослужащих погибли", - заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили шесть человек, ещё шесть погибли. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4,901 тысячи человек, в том числе 81 ребенок.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения