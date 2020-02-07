Пресс-показ фильма "На Луне" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского

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17 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "На Луне" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского и творческая встреча с создателями картины.