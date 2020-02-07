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Пресс-показ фильма "На Луне" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского
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РИА Новости

Пресс-показ фильма "На Луне" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского

16:32 07.02.2020
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17 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "На Луне" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Егор МИХАЛКОВ- КОНЧАЛОВСКИЙ;
- продюсер Екатерина МАСКИНА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- актеры Иван АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Александр БАЛУЕВ, Витай КИЩЕНКО.

Премьера фильма в России состоится 27 февраля. "На Луне" – драматичное и атмосферное кино с выразительными персонажами и открытым финалом, позволяющим зрителю самому определить, какой выбор сделал главный герой.

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