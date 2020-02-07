ЕС призвал не выходить за рамки права в ближневосточном урегулировании

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз считает, что палестино-израильское урегулирование должно осуществляться путем прямых переговоров двух сторон и в рамках международного права, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, комментируя предложенный президентом США Дональдом Трапом план достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа".

"Эта не была критика той или иной стороны, это заявление констатирует известную позицию ЕС. Чтобы получить решение этой проблемы, необходимы прямые переговоры двух сторон - израильской и палестинской, а также необходимо соблюдать международное право", - сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он не стал комментировать критику заявления Борреля со стороны МИД Израиля.

"Мы не комментируем замечания или интерпретации нашей позиции. Наша позиция четкая, она представлена в заявлении", - сказал представитель ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который ранее общественность и СМИ окрестили "сделкой века" . 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".