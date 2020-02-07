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ЕС призвал не выходить за рамки права в ближневосточном урегулировании
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РИА Новости

ЕС призвал не выходить за рамки права в ближневосточном урегулировании

16:30 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Европейский союз считает, что палестино-израильское урегулирование должно осуществляться путем прямых переговоров двух сторон и в рамках международного права, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, комментируя предложенный президентом США Дональдом Трапом план достижения мира на Ближнем Востоке.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инициатива США по палестино-израильскому урегулированию не соответствует согласованным международным сообществом параметрам, и предупредил, что аннексия оккупированных территорий на западном берегу реки Иордан "не останется без ответа".
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"Эта не была критика той или иной стороны, это заявление констатирует известную позицию ЕС. Чтобы получить решение этой проблемы, необходимы прямые переговоры двух сторон - израильской и палестинской, а также необходимо соблюдать международное право", - сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом он не стал комментировать критику заявления Борреля со стороны МИД Израиля.
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"Мы не комментируем замечания или интерпретации нашей позиции. Наша позиция четкая, она представлена в заявлении", - сказал представитель ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который ранее общественность и СМИ окрестили "сделкой века". 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".
Палестинцы и рад арабских стран отвергли этот план, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЖозеп БоррельБлижний ВостокДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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