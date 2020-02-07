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Туризм
2020-02-07T22:08+0300
https://ria.ru/20200207/1564409713.html
Власти Праги планируют ограничить сдачу туристам квартир в аренду
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РИА Новости

Власти Праги планируют ограничить сдачу туристам квартир в аренду

22:08 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Праги собираются ограничить для жителей возможность сдачи жилья туристам через сервисы краткосрочной аренды, сообщает "ЕвроПульс".
Поскольку онлайн-платформы с юридической точки зрения — только поставщики цифровой информации, а не агенты недвижимости, то они не подчиняются местным законам, пишет издание.
Прибыль от этого бизнеса получают арендодатели и турсервисы, в казну города отчислений не идет. При этом, как считается, жилье в центре становится менее доступным для местных жителей, и турбизнес вытесняет оттуда любые другие компании.
Поэтому Городской совет Праги планирует разработать правила для собственников недвижимости, сдающих ее туристам на небольшой срок. В частности, предполагается ограничить возможность отдавать квартиры в аренду через онлайн-сервисы. Обсуждаемый лимит — 60 суток в год.
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