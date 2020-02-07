Власти Праги планируют ограничить сдачу туристам квартир в аренду

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Власти Праги собираются ограничить для жителей возможность сдачи жилья туристам через сервисы краткосрочной аренды, Власти Праги собираются ограничить для жителей возможность сдачи жилья туристам через сервисы краткосрочной аренды, сообщает "ЕвроПульс".

Поскольку онлайн-платформы с юридической точки зрения — только поставщики цифровой информации, а не агенты недвижимости, то они не подчиняются местным законам, пишет издание.

Прибыль от этого бизнеса получают арендодатели и турсервисы, в казну города отчислений не идет. При этом, как считается, жилье в центре становится менее доступным для местных жителей, и турбизнес вытесняет оттуда любые другие компании.