В Югре проверят данные об избиении подростков сотрудником Росгвардии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 фев - РИА Новости. Управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после публикаций СМИ о том, что сотрудник подразделения якобы вместе с приятелем избил группу подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ряд изданий сообщили, что сотрудник подразделения Росгвардии в Пыть-Яхе вместе с приятелем избил группу подростков около жилого дома. К рукоприкладству, как, в частности, отмечает интернет-портал Ura.ru, привела словесная перепалка. В свою очередь местное онлайн-издание "Юпорт" уточняет, что приятель предполагаемого росгвардейца в разгар конфликта выхватил пистолет и направил в сторону несовершеннолетних.
"В настоящий момент в отношении сотрудника проводится служебная проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно", - сказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии.
В окружном следственном управлении СК РФ также заявили о начавшейся проверке в связи с публикациями, не уточнив иных подробностей.