В Югре проверят данные об избиении подростков сотрудником Росгвардии

Ранее ряд изданий сообщили, что сотрудник подразделения Росгвардии в Пыть-Яхе вместе с приятелем избил группу подростков около жилого дома. К рукоприкладству, как, в частности, отмечает интернет-портал Ura.ru, привела словесная перепалка. В свою очередь местное онлайн-издание "Юпорт" уточняет, что приятель предполагаемого росгвардейца в разгар конфликта выхватил пистолет и направил в сторону несовершеннолетних.