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Посол России рассказал о военном сотрудничестве с Аргентиной
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РИА Новости

Посол России рассказал о военном сотрудничестве с Аргентиной

16:19 07.02.2020
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© Фото : МИД РФПосол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аргентина проявляет интерес к закупкам российских вертолетов, заявил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
По словам дипломата, Москва рассматривает военно-техническое сотрудничество в качестве "одного из ключевых элементов отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Аргентиной". Очередное заседание межправкомиссии по ВТС запланировано на июнь в Буэнос-Айресе.
"Разумеется, к этой встрече будут прорабатываться конкретные предложения. Россия в принципе готова поставлять в Аргентину самые современные виды вооружений и военной техники без каких-либо политических условий", - сказал Феоктистов.
Он напомнил, что в 2011 году Аргентина приобрела два военно-транспортных вертолета Ми-171Е для обеспечения операций аргентинских ВВС в Антарктике, которые получили положительные отзывы пилотов и руководства министерства обороны в плане их технических характеристик и надежности.
"Контракт изначально предусматривал опцию поставки еще трех таких машин с осуществлением их дальнейшего ремонта и обслуживания. Новый министр обороны (Агустин - ред.) Росси во время недавней встречи со мной подтвердил, что интерес к закупке нашей винтокрылой техники в Аргентине сохраняется", - сказал дипломат.
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