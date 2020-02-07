Посол России рассказал о военном сотрудничестве с Аргентиной

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аргентина проявляет интерес к закупкам российских вертолетов, заявил РИА Новости посол России в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов

По словам дипломата, Москва рассматривает военно-техническое сотрудничество в качестве "одного из ключевых элементов отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Аргентиной". Очередное заседание межправкомиссии по ВТС запланировано на июнь в Буэнос-Айресе.

"Разумеется, к этой встрече будут прорабатываться конкретные предложения. Россия в принципе готова поставлять в Аргентину самые современные виды вооружений и военной техники без каких-либо политических условий", - сказал Феоктистов.

Он напомнил, что в 2011 году Аргентина приобрела два военно-транспортных вертолета Ми-171Е для обеспечения операций аргентинских ВВС в Антарктике, которые получили положительные отзывы пилотов и руководства министерства обороны в плане их технических характеристик и надежности.