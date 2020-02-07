Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Начальник Главного управления связи ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Халил Арсланов , которого обвиняют в хищении 6,7 миллиарда рублей, заявил, что его обманным путем пригласили на беседу в СК

"Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице - высшего руководства Вооруженных сил", - сказал Арсланов журналистам в пятницу в 235 военном гарнизонном суде.

В настоящий момент защита знакомится с материалами дела, позднее, как ожидается, будет рассмотрено ходатайство следствия о его аресте.

Ранее сообщалось, что 55-летнему Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, затем фабула расширилась. Сейчас он обвиняется по двум эпизодам хищения: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей.

Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.

В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.