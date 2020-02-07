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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-07T17:45+0300
https://ria.ru/20200207/1564408924.html
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410478_0:314:3084:2048_1036x0_80_0_0_b7014e2484f759f9c4f3e6eabaeac710.jpg
РИА Новости

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

16:15 07.02.2020 (обновлено: 17:45 07.02.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.
Также Патрушев прокомментировал заявление Госдепа США о договоренностях госсекретаря Майка Помпео и Гуаидо "удвоить усилия" по свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и "восстановлению демократии".
"Восстановить мир и согласие в Венесуэле, возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране — это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа — неприемлемо", — заявил секретарь Совбеза.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 03:29Попытка госпереворота в Венесуэле
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
По словам Патрушева, призывы к свержению легитимных властей в тех странах, которые проводят неудобный для американцев курс, "уже давно стали характерной чертой внешней политики США".
"К чему приводит такая политика, известно — к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств", — добавил секретарь СБ.
Он напомнил, что после попытки государственного переворота в Венесуэле прошел уже год.
"Поставленного во главе протестного движения Хуана Гуаидо никто не избирал — его просто назначили. Однако, как показали события минувшего года, венесуэльский народ выступает как раз за законного президента", — резюмировал секретарь Совбеза.
Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией Николаса Мадуро не останется безнаказанной. Он пообещал, что в ближайшие недели Вашингтон продемонстрирует "серьезность своих намерений".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Обсудить 120
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаНиколай ПатрушевРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
США уже не в том положении, чтобы угрожать России. Сначала разберитесь со своими внутренними проблемами.
7 февраля, 16:14
НДНикита Долгушев
25602010242
Во! А наши верха ещё и Венесуэлу поддерживают?! Когда же народ России будут поддерживать на деле, а не на словах?
7 февраля, 17:42
aalenik278552
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