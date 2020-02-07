Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Угрозы Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.

Также Патрушев прокомментировал заявление Госдепа США о договоренностях госсекретаря Майка Помпео и Гуаидо "удвоить усилия" по свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и "восстановлению демократии".

"Восстановить мир и согласие в Венесуэле , возродить слаженную работу всех государственных институтов в стране — это, несомненно, хорошее стремление. Однако достигать эти цели силой, обманом и без воли народа — неприемлемо", — заявил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, призывы к свержению легитимных властей в тех странах, которые проводят неудобный для американцев курс, "уже давно стали характерной чертой внешней политики США".

"К чему приводит такая политика, известно — к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств", — добавил секретарь СБ.

Он напомнил, что после попытки государственного переворота в Венесуэле прошел уже год.

"Поставленного во главе протестного движения Хуана Гуаидо никто не избирал — его просто назначили. Однако, как показали события минувшего года, венесуэльский народ выступает как раз за законного президента", — резюмировал секретарь Совбеза.