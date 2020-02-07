Кучерена рассказал о планах Сноудена

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не собирается никуда уезжать из России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ Анатолий Кучерена.
"(Эдвард Сноуден) никуда не планирует уезжать. Мы недавно с ним виделись, мы обсуждали многое, но вопрос, чтобы куда-то уехать, не стоял. И не может, наверное, стоять, потому что он никуда не собирается уезжать", - сказал Кучерена, отвечая на вопрос, не говорил ли Сноуден о планах уехать из РФ.
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Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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