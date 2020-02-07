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2020-02-07T16:14+0300
https://ria.ru/20200207/1564408837.html
В Госдуму внесли проект с изменениями в закон о рекламе
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект с изменениями в закон о рекламе

16:11 07.02.2020 (обновлено: 16:14 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, повторно внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения в статью 21 ФЗ "О рекламе" предлагают внести член Совета Федерации Сергей Калашников и депутат Госдумы Валентин Суббот. Ранее в июле законопроект вносил в Думу сенатор Калашников.
Согласно действующему законодательству, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации).
"Требования пункта 6 части 1 настоящей статьи не распространяются на зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, содержащие образы людей и животных, за исключением образов, выполненных с помощью мультипликации (анимации)", - говорится в проекте закона.
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По мнению авторов, такое ограничение является необоснованным, несоразмерным и избыточным, поскольку оно, в частности, лишает производителей алкогольной продукции права использовать товарные знаки и знаки обслуживания в рекламе именно той продукции, для которой эти знаки зарегистрированы. Кроме того, действующие нормы исключают равные условия конкуренции, не учитывают практику применения многосторонних международных договоров с участием Российской Федерации.
Как отметил РИА Новости Калашников, у многих крупных производителей изображения людей или животных присутствуют на их зарегистрированных товарных знаках. "Более того, по этим животным их узнают потребители: увидели морду лошади – поняли, что это такой-то виски, рыбу на бутылке - бутылка известного водочного бренда", - сказал законодатель.
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Если же компаниям запретить использовать эти товарные знаки, то они попадут в неравную конкурентную среду: ведь потребитель потеряет их из виду, так как у него эти знаки ассоциируются с определенным напитком, подчеркнул автор. Кроме того, наличие зарегистрированного товарного знака, в том числе с изображением людей и животных, говорит о серьезности фирмы и гарантирует качество продукции, полагает Калашников.
"Опыт ограничения рекламы алкогольной продукции в экономически развитых странах Европы, Северной Америки и Азии показывает, что даже с учетом различного подхода в них к регулированию рекламы алкогольной продукции законодательство ни одной из них не содержит ограничений на использование товарных знаков и знаков обслуживания в рекламе", - отмечают разработчики.
При этом отмечается, что предлагаемые изменения исключают возможность использования в рекламе алкогольной продукции анимированных образов людей и животных, поскольку допускают использование товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке. Изменение любого элемента товарного знака или знака обслуживания автоматически выводит их из-под соответствия зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку или знаку обслуживания и выходит за рамки предлагаемого законопроекта.
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Совет Федерации РФГосдума РФСергей КалашниковОбщество
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