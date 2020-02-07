В Госдуму внесли проект с изменениями в закон о рекламе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, повторно внесен в Законопроект, разрешающий использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, являющихся зарегистрированными товарными знаками, повторно внесен в Госдуму , следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения в статью 21 ФЗ "О рекламе" предлагают внести член Совета Федерации Сергей Калашников и депутат Госдумы Валентин Суббот. Ранее в июле законопроект вносил в Думу сенатор Калашников

Согласно действующему законодательству, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации).

"Требования пункта 6 части 1 настоящей статьи не распространяются на зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, содержащие образы людей и животных, за исключением образов, выполненных с помощью мультипликации (анимации)", - говорится в проекте закона.

По мнению авторов, такое ограничение является необоснованным, несоразмерным и избыточным, поскольку оно, в частности, лишает производителей алкогольной продукции права использовать товарные знаки и знаки обслуживания в рекламе именно той продукции, для которой эти знаки зарегистрированы. Кроме того, действующие нормы исключают равные условия конкуренции, не учитывают практику применения многосторонних международных договоров с участием Российской Федерации.

Как отметил РИА Новости Калашников, у многих крупных производителей изображения людей или животных присутствуют на их зарегистрированных товарных знаках. "Более того, по этим животным их узнают потребители: увидели морду лошади – поняли, что это такой-то виски, рыбу на бутылке - бутылка известного водочного бренда", - сказал законодатель.

Если же компаниям запретить использовать эти товарные знаки, то они попадут в неравную конкурентную среду: ведь потребитель потеряет их из виду, так как у него эти знаки ассоциируются с определенным напитком, подчеркнул автор. Кроме того, наличие зарегистрированного товарного знака, в том числе с изображением людей и животных, говорит о серьезности фирмы и гарантирует качество продукции, полагает Калашников.

"Опыт ограничения рекламы алкогольной продукции в экономически развитых странах Европы, Северной Америки и Азии показывает, что даже с учетом различного подхода в них к регулированию рекламы алкогольной продукции законодательство ни одной из них не содержит ограничений на использование товарных знаков и знаков обслуживания в рекламе", - отмечают разработчики.