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В ЛНР за неделю один человек пострадал из-за обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР за неделю один человек пострадал из-за обстрелов

16:01 07.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Один человек получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю.
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"В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий журналистам.
По его словам, украинские силовики используют перемирие для сосредоточения вооружения и техники в зоне военной операции в Донбассе, при этом размещают технику на объектах гражданской инфраструктуры. "За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение пяти боевых бронированных машин подразделений 72 бригады ВСУ вблизи жилых домостроений в населенных пунктах Золотое и Катериновка (под контролем Киева - ред.)", – добавил Осадчий.
Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что также бронетехника силовиков зафиксирована в жилых районах подконтрольных Киеву Макарово, Малиново, Орехово, Новотошковского и Счастья.
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9 декабря 2019, 21:34
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