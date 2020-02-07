В ЛНР за неделю один человек пострадал из-за обстрелов

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю.

По его словам, украинские силовики используют перемирие для сосредоточения вооружения и техники в зоне военной операции в Донбассе, при этом размещают технику на объектах гражданской инфраструктуры. "За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение пяти боевых бронированных машин подразделений 72 бригады ВСУ вблизи жилых домостроений в населенных пунктах Золотое и Катериновка (под контролем Киева - ред.)", – добавил Осадчий.