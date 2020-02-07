В ЛНР за неделю один человек пострадал из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Один человек получил ранение в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о восьми обстрелах со стороны украинских силовиков в Донбассе за неделю.
"В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции", - сказал Осадчий журналистам.
По его словам, украинские силовики используют перемирие для сосредоточения вооружения и техники в зоне военной операции в Донбассе, при этом размещают технику на объектах гражданской инфраструктуры. "За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение пяти боевых бронированных машин подразделений 72 бригады ВСУ вблизи жилых домостроений в населенных пунктах Золотое и Катериновка (под контролем Киева - ред.)", – добавил Осадчий.
Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что также бронетехника силовиков зафиксирована в жилых районах подконтрольных Киеву Макарово, Малиново, Орехово, Новотошковского и Счастья.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения