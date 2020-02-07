Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Вопрос о возвращении останков советского разведчика Николая Кузнецова в Вопрос о возвращении останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в России украинцев, заявил мэр Львова Андрей Садовой

Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году — он погиб 9 марта 1944-го в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России.

"Это серьезный вопрос. Потому что пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят, <...> тогда мы будем этот вопрос рассматривать", — заявил Садовой.

На данном этапе городской совет Львова вопрос возвращения останков Кузнецова решил отложить. Сам же Садовой заявил о необходимости рассмотреть вопрос на уровне Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.

Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.