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Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика
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РИА Новости

Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика

16:00 07.02.2020 (обновлено: 23:19 07.02.2020)
50445
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Львова Андрей Садовый выступает на митинге, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Мэр Львова Андрей Садовый выступает на митинге, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Вопрос о возвращении останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию будет рассмотрен львовским горсоветом только после возвращения на родину задержанных в России украинцев, заявил мэр Львова Андрей Садовой.
Прах Кузнецова перезахоронили во Львове в 1960 году — он погиб 9 марта 1944-го в селе Боратин на границе Львовской и Волынской областей. Ранее его племянница и руководство Свердловской области направили в львовскую мэрию письмо с просьбой эксгумировать останки советского разведчика для дальнейшего перезахоронения их на территории России.
"Это серьезный вопрос. Потому что пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят, <...> тогда мы будем этот вопрос рассматривать", — заявил Садовой.
На данном этапе городской совет Львова вопрос возвращения останков Кузнецова решил отложить. Сам же Садовой заявил о необходимости рассмотреть вопрос на уровне Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.
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Кузнецов в годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую исключительную ценность для советского руководства. Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в ближайшее время будет определена дата очередного этапа обмена пленными в Донбассе, он также рассчитывает согласовать с Россией вопрос передачи задержанных украинцев, в том числе крымских татар. Ранее он заявил, что Киев уже начал переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.
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Украина готовит новые иски против России
191031251148
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Андрей СадовойЛьвовРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уже прахом умершего торгуют. Совсем опустились.
7 февраля, 16:02
llevone2017
20320523
Не нужно вести переговоры с террористами. По прецеденту с Сулеймани нужно провести силовую операцию и вернуть прах советского солдата.
7 февраля, 16:04
НДНикита Долгушев
14921406
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