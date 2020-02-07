Ключевая ставка может быть и ниже шести процентов, заявила Набиуллина

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Банк России достиг нижней границы нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, на его возможное уточнение может потребоваться не один год, при этом нейтральный диапазон не задает предел для движения ставки, она может находиться и ниже 6%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
Ранее в пятницу Банк России по итогам шестого заседания подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.
"С учетом сегодняшнего решения по ставке мы достигли нижней границы диапазона 6-7%, который мы рассматриваем как нейтральный при целевой инфляции вблизи 4%. Еще раз подчеркну, что сам по себе показатель нейтральной ставки, он напрямую не наблюдается, он условный, приблизительный, расчетный. Кроме того, со временем он может меняться под влиянием различных факторов. Нам еще предстоит оценивать и, возможно, уточнять этот диапазон. Пока данных для этого, объективно, недостаточно. Для этого требуется более длительное время, возможно, даже не один год", - сказала она.
"Но что важно отметить сейчас, когда ключевая ставка находится на нижней границе оцененного нами диапазона нейтральности: эти границы - ни верхние, ни нижние - никоим образом не задают пределы для возможного движения ключевой ставки вверх или вниз. Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономическая ситуация, ключевая ставка может находиться ниже границы нейтрального диапазона. Это будет означать мягкую денежно-кредитную политику. Точно так же, когда инфляция заметно отклонялась вверх от 4%, мы длительное время сохраняли ключевую ставку выше верхней границы этого нейтрального диапазона", - уточнила глава ЦБ.
"Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели вблизи 4%", - добавила она.