Ключевая ставка может быть и ниже шести процентов, заявила Набиуллина

"С учетом сегодняшнего решения по ставке мы достигли нижней границы диапазона 6-7%, который мы рассматриваем как нейтральный при целевой инфляции вблизи 4%. Еще раз подчеркну, что сам по себе показатель нейтральной ставки, он напрямую не наблюдается, он условный, приблизительный, расчетный. Кроме того, со временем он может меняться под влиянием различных факторов. Нам еще предстоит оценивать и, возможно, уточнять этот диапазон. Пока данных для этого, объективно, недостаточно. Для этого требуется более длительное время, возможно, даже не один год", - сказала она.