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Набиуллина назвала коронавирус "черным лебедем"
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РИА Новости

Набиуллина назвала коронавирус "черным лебедем"

16:04 07.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус можно назвать "черным лебедем", на данный момент оценить его эффект для экономики невозможно, однако ЦБ РФ видит свою задачу в повышении устойчивости экономики к таким вещам, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается коронавируса. Мы считает это риском для нашего базового прогноза, мы об этом говорим, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей, все будет зависеть от скорости, ... от продолжительности эпидемии. Но на настоящий момент оценка влияния как незначительного, будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть", - сказал она.
"Вы сказали это "черный лебедь", да, можно назвать "черным лебедем". ... Наша задача - чтобы финансовая система, макроэкономическая стабильность были обеспечены. Поэтому повышение устойчивости и создание буферов, подушек безопасности во многом повышает устойчивость всей экономики в целом к такого рода "черным лебедям". Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы по отношению к таким неприятным неожиданным вещам", - добавила Набиуллина.
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Распространение нового коронавирусаДинамика курсов валюткоронавирусыЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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