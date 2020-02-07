Набиуллина назвала коронавирус "черным лебедем"

"Что касается коронавируса. Мы считает это риском для нашего базового прогноза, мы об этом говорим, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей, все будет зависеть от скорости, ... от продолжительности эпидемии. Но на настоящий момент оценка влияния как незначительного, будем оценивать эту ситуацию наряду с другими факторами неопределенности, которые есть", - сказал она.