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В Кировской области проверят данные об убийствах пациентов в госпитале
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РИА Новости

В Кировской области проверят данные об убийствах пациентов в госпитале

15:50 07.02.2020 (обновлено: 16:01 07.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Информацию СМИ о сотруднике Кировского областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов, проверят прокуратура региона совместно с местным управлением Росздравнадзора, а также следственный комитет.
Как ранее написало издание readovka.ru, на форуме "Двач" мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. Мужчина сообщил о 10 убитых им пациентах. Интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу. По их мнению, это сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. Издание приводит его имя.
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"Прокуратура Кировской области проводит проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ о возможном нарушении прав граждан при оказании медицинских услуг в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. К проверке привлечены специалисты территориального органа Росздравнадзора по Кировской области", - говорится в сообщении ведомства.
В региональном управлении Следственного комитета агентству заявили, что также проводят проверку по публикациям в СМИ. "Проводятся следственные действия, изучаются доводы, которые изложены в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.
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Ранее в минздраве Кировской области РИА Новости сообщали о начале тщательной проверки инцидента. По данным собеседника агентства, названный в публикации мужчина действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя ветеранов войн, но он заявил, что не участвовал в обсуждении на форуме, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. По данным минздрава, предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника.
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Следственный комитет РФРосздравнадзорКировская областьПроисшествия
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Путевой обходчик
220015
Видимо этот тип работает на Кремль. Скоро же ветеранам по 75 тысяч давать будут.)
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Infectant
230014
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