В Кировской области проверят данные об убийствах пациентов в госпитале

"Прокуратура Кировской области проводит проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ о возможном нарушении прав граждан при оказании медицинских услуг в Кировском областном госпитале для ветеранов войн. К проверке привлечены специалисты территориального органа Росздравнадзора по Кировской области", - говорится в сообщении ведомства.

В региональном управлении Следственного комитета агентству заявили, что также проводят проверку по публикациям в СМИ. "Проводятся следственные действия, изучаются доводы, которые изложены в публикациях СМИ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.

Ранее в минздраве Кировской области РИА Новости сообщали о начале тщательной проверки инцидента. По данным собеседника агентства, названный в публикации мужчина действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя ветеранов войн, но он заявил, что не участвовал в обсуждении на форуме, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. По данным минздрава, предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника.