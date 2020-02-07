Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-07T16:03+0300
https://ria.ru/20200207/1564407395.html
Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства
https://cdn25.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1036x0_80_0_0_20ab56e24944b90fa3825abb6d8c7530.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства

15:49 07.02.2020 (обновлено: 16:03 07.02.2020)
231
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Созданный при участи США Альянс религиозных свобод нужен, чтобы Соединенные Штаты продолжали вмешиваться в дела третьих стран, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США Альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
6 февраля, 17:11Религия и мировоззрение
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
"Уверен, что Альянс религиозной свободы – новая организация для распространения американского влияния, которая будет вмешиваться в дела третьих стран в интересах США и учить нас защищать террористов и экстремистов", - сказал Силантьев.
По его словам, в РФ есть Российская ассоциация защиты религиозной свободы, которой "вполне достаточно". "Американских структур нам больше не надо. Доверия к ним давно нет", - подытожил эксперт.
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
6 февраля, 23:21Религия и мировоззрение
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
По информации сайта Госдепартамента США, 5 февраля госсекретарь США Майк Помпео выступил на ужине Альянса религиозных свобод, где присутствовали представители стран-участников Альянса. Он отметил, что недавно вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию, где встретился с представителями так называемой Православной церкви Украины, которые "борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России". Следующая встреча Альянса религиозных свобод на уровне министерств иностранных дел состоится в июле 2020 года в Варшаве.
Вахтанг Кипшидзе
6 февраля, 15:10Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
1120012
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеМайк ПомпеоНовости - Религия и мировоззрениеРИА НовостиРоман СилантьевЧехияВаршаваГрузиярелигияВ мире
Рекомендуем
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории опроверг сообщения о "заморозке" закона о церквях
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
СМИ: власти Черногории готовы приостановить действие закона о церквях
Бюст Гомера в Лувре
Фестиваль раннехристианского искусства пройдет в Москве
Сергей Ряховский
Ряховский назвал Альянс религиозных свобод политической организацией
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
Памятник А.С.Пушкину и Страстной монастырь в Москве
РПЦ: "Новый мир" не будут выселять из бывших помещений монастыря
Церковь Спаса на Берестове в Киеве
Миссия ЮНЕСКО в Киеве изучит состояние главных религиозных памятников
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Во ФСИН положительно оценили рост числа священников в ОНК
Кадр из клипа Meek Mill - Believe (feat. Justin Timberlake)
Джастин Тимберлейк и рэпер Meek Mill представили клип на трек Believe
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
В Греции заявили, что надеются на улучшение отношений с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния