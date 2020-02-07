Эксперт назвал Альянс религиозных свобод инструментом вмешательства

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Созданный при участи США Альянс религиозных свобод нужен, чтобы Соединенные Штаты продолжали вмешиваться в дела третьих стран, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США Альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

"Уверен, что Альянс религиозной свободы – новая организация для распространения американского влияния, которая будет вмешиваться в дела третьих стран в интересах США и учить нас защищать террористов и экстремистов", - сказал Силантьев.

По его словам, в РФ есть Российская ассоциация защиты религиозной свободы, которой "вполне достаточно". "Американских структур нам больше не надо. Доверия к ним давно нет", - подытожил эксперт.