Суд привлек РСК "МиГ" к спору Минобороны и ОАК

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Арбитражный суд Москвы привлек АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" к разбирательству по иску министерства обороны России, требующего взыскать более 5,2 миллиарда рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, судья Юлия Анушкина удовлетворила ходатайство РСК "МиГ" о вступлении в дело в качестве третьего лица и аналогичное ходатайство ОАК.

Как пояснил представитель ответчика, спор вытекает из госконтракта на капитальный ремонт и модернизацию нескольких самолетов МиГ-31, основным исполнителем по которому являлась РСК "МиГ". В случае удовлетворения иска у ОАК появится право регрессного требования к соисполнителю, поэтому его права затрагиваются данным спором, отметил юрист ответчика. Минобороны возражало против привлечения нового лица. По мнению представителя истца, это направлено на затягивание разбирательства, к тому же всего у ОАК более 130 соисполнителей. Суд в связи с привлечением "МиГа" отложил слушания на 4 марта.

В настоящее время столичный арбитражный суд рассматривает еще более крупный иск Минобороны к ОАК - на 49,7 миллиарда рублей. В нем истец взыскивает неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на ремонт и сервисное обслуживание самолетов ВМФ и ВВС.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.