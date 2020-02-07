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Суд привлек РСК "МиГ" к спору Минобороны и ОАК
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РИА Новости

Суд привлек РСК "МиГ" к спору Минобороны и ОАК

15:48 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" к разбирательству по иску министерства обороны России, требующего взыскать более 5,2 миллиарда рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, судья Юлия Анушкина удовлетворила ходатайство РСК "МиГ" о вступлении в дело в качестве третьего лица и аналогичное ходатайство ОАК.
Как пояснил представитель ответчика, спор вытекает из госконтракта на капитальный ремонт и модернизацию нескольких самолетов МиГ-31, основным исполнителем по которому являлась РСК "МиГ". В случае удовлетворения иска у ОАК появится право регрессного требования к соисполнителю, поэтому его права затрагиваются данным спором, отметил юрист ответчика. Минобороны возражало против привлечения нового лица. По мнению представителя истца, это направлено на затягивание разбирательства, к тому же всего у ОАК более 130 соисполнителей. Суд в связи с привлечением "МиГа" отложил слушания на 4 марта.
В настоящее время столичный арбитражный суд рассматривает еще более крупный иск Минобороны к ОАК - на 49,7 миллиарда рублей. В нем истец взыскивает неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на ремонт и сервисное обслуживание самолетов ВМФ и ВВС.
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ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Продуктовый ряд компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.
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РСК МиГМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияОбщество
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