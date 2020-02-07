Сотрудники нацпарка под Калининградом попросили не трогать тюленей

КАЛИНИНГРАД, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники национального парка "Куршская коса" в Калининградской области просят отдыхающих не трогать тюленей, которые иногда выходят на берег Балтийского моря, в этом году из-за теплой зимы это происходит значительно раньше обычного, сообщила журналистам представитель нацпарка Ольга Большакова.
В пятницу во время ежедневного мониторинга состояния морского побережья научные сотрудники национального парка встретили спящего серого тюленя. Обычно частые выходы тюленей на берег случаются в марте, когда у морских млекопитающих сезон размножения.
"Почувствовав приближение людей, немолодой тюлень неспешно умылся и ушел в свою стихию. Тюлени часто выбираются на берег для отдыха или выведения потомства. При встрече с тюленем необходимо помнить о простых правилах поведения – не нужно близко подходить, тем самым пугая и беспокоя дикое животное. Тем более, нельзя гладить и пытаться столкнуть тюленя в воду", - рассказала Большакова.
Она отметила, что большую угрозу для животных представляют гуляющие по пляжу собаки, хотя на территории "Куршской косы" свободный выгул собак запрещен. Администрация национального парка просит также быть внимательными рыбаков на морском побережье. В прошлом году нескольких животных, которые запутались в рыболовных сетках и поранились крючками, пришлось спасать специалистам калининградского зоопарка.
Детеныши тюленя оказываются на берегу чаще всего в марте-апреле, из-за естественного процесса адаптации малышей к морской среде обитания. Тюлени рождаются в море на льдинах, где и проводят первые месяцы жизни, затем животным приходится выплывать для отдыха на берег. Тюлени занесены в Международную Красную книгу. В Балтийском море обитают три ценных вида.