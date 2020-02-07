Сотрудники нацпарка под Калининградом попросили не трогать тюленей

"Почувствовав приближение людей, немолодой тюлень неспешно умылся и ушел в свою стихию. Тюлени часто выбираются на берег для отдыха или выведения потомства. При встрече с тюленем необходимо помнить о простых правилах поведения – не нужно близко подходить, тем самым пугая и беспокоя дикое животное. Тем более, нельзя гладить и пытаться столкнуть тюленя в воду", - рассказала Большакова.