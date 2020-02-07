Набиуллина назвала дальнейшее снижение ключевой ставки вероятным

"Эта фраза... означает, что есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли фраза "на ближайших заседаниях" вместо "на одном из ближайших заседаний" индикатором того, что ставка может быть снижена неоднократно в этом году.

"Может ли быть еще снижение ставки, это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей инфляцией, а прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции, по экономическому росту", - продолжила глава ЦБ.