Набиуллина назвала дальнейшее снижение ключевой ставки вероятным

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сигнал ЦБ РФ по ключевой ставке означает высокую, но не гарантированную вероятность ее снижения на следующем заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Эта фраза... означает, что есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли фраза "на ближайших заседаниях" вместо "на одном из ближайших заседаний" индикатором того, что ставка может быть снижена неоднократно в этом году.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.
"Может ли быть еще снижение ставки, это зависит от того, как мы будем оценивать экономическую ситуацию, какие данные будут поступать, что будет происходить с инфляцией, и не только с текущей инфляцией, а прежде всего, как мы будем уточнять свой прогноз по инфляции, по экономическому росту", - продолжила глава ЦБ.
"Принимая решение, мы, безусловно, учитываем и текущую динамику, но для нас основное - это прогноз по будущей динамике по инфляции и экономическому росту", - добавила Набиуллина.
Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.