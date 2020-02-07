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В ЛНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ЛНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за неделю

15:40 07.02.2020 (обновлено: 15:46 07.02.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Тридцать первого января в ЛНР заявили, что украинские силовики также восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь в направлении пяти населенных пунктов, используя минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатомет, вооружение БМП и стрелковое оружие. По данным ведомства, в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР Березовском была разрушена хозяйственная постройка и повреждена электроподстанция.
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"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 59 бригад ВСУ", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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