В ЛНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за неделю

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики восемь раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Тридцать первого января в ЛНР заявили, что украинские силовики также восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь в направлении пяти населенных пунктов, используя минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатомет, вооружение БМП и стрелковое оружие. По данным ведомства, в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР Березовском была разрушена хозяйственная постройка и повреждена электроподстанция.

"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 59 бригад ВСУ", - добавил Осадчий.