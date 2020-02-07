СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Житель Челябинска изнасиловал женщину-водителя, а затем несколько часов не выпускал из машины, сообщил местный портал 74.ru.
"Она отвезла парня по месту жительства, но он был слишком пьян и не мог войти в подъезд. Тогда женщина решила доставить его обратно к друзьям. По дороге стала жертвой преступления", — рассказали изданию в прокуратуре Ленинского района.
По информации портала, изнасиловав водителя, 19-летний мужчина начал ей угрожать. Он приставил к шее жертвы заточку, пересел за руль и стал катать ее по городу. В итоге преступник отпустил женщину.
В пятницу по решению суда мужчину арестовали на два месяца.
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