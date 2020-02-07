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СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу
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РИА Новости

СМИ: челябинец изнасиловал таксистку и несколько часов возил по городу

15:36 07.02.2020 (обновлено: 16:31 07.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Житель Челябинска изнасиловал женщину-водителя, а затем несколько часов не выпускал из машины, сообщил местный портал 74.ru.
"Она отвезла парня по месту жительства, но он был слишком пьян и не мог войти в подъезд. Тогда женщина решила доставить его обратно к друзьям. По дороге стала жертвой преступления", — рассказали изданию в прокуратуре Ленинского района.
По информации портала, изнасиловав водителя, 19-летний мужчина начал ей угрожать. Он приставил к шее жертвы заточку, пересел за руль и стал катать ее по городу. В итоге преступник отпустил женщину.
В пятницу по решению суда мужчину арестовали на два месяца.
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ЧелябинскРоссияПроисшествия
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