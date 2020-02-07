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Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
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РИА Новости

Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным

15:35 07.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в четверг они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.
"Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.
По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими". "В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности и решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, чей самолет из-за непогоды в Сочи был вынужден сесть в Минеральных Водах. "Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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