Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным

"Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, чей самолет из-за непогоды в Сочи был вынужден сесть в Минеральных Водах. "Небо якобы уже прояснилось, поэтому тогда мы и продолжим наш разговор, а вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.