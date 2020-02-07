В немецком аэропорту нашли 27 кг кокаина в банках с детским питанием

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Таможенники аэропорта Франкфурта-на-Майне в Германии нашли 27 килограммов кокаина в багаже двух пассажиров из Южной Америки, сообщает таможенная служба аэропорта.
"Найденные в чемоданах пассажиров, прибывших из Южной Америки, 12 и 15 килограммов кокаина – это довольно значительная партия наркотиков, найденных в личном багаже, такие объемы чаще встречаются в грузовых перевозках. В обоих случаях кокаин был упакован в банки с детским питанием", - говорится в заявлении пресс-секретаря Франкфуртской таможни Кристин Штрас, опубликованном на сайте ведомства.
Наркотики нашли служебные собаки в ходе обычной проверки багажа.
Подозреваемые задержаны, начато расследование. Стоимость такой партии наркотиков на черном рынке может достигать 1 миллиона евро.