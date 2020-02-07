В немецком аэропорту нашли 27 кг кокаина в банках с детским питанием

"Найденные в чемоданах пассажиров, прибывших из Южной Америки, 12 и 15 килограммов кокаина – это довольно значительная партия наркотиков, найденных в личном багаже, такие объемы чаще встречаются в грузовых перевозках. В обоих случаях кокаин был упакован в банки с детским питанием", - говорится в заявлении пресс-секретаря Франкфуртской таможни Кристин Штрас, опубликованном на сайте ведомства.