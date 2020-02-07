ЦБ заявил об адаптации бюджетной политики после кризиса 2014 года

"Ответит ли бизнес на бюджетный импульс ростом частных инвестиций. Это, в свою очередь, во многом зависит от настроений производителей, потребителей, их веры в завтрашний день, горизонта их инвестиционных проектов и личных планов, от делового климата в целом. Если настроения останутся осторожными, сдержанными, то меры как бюджетной, так и денежно-кредитной политики будут иметь лишь ограниченный эффект для расширения совокупного спроса и устойчивого экономического роста", - добавила она.