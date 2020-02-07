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2020-02-07T15:34+0300
https://ria.ru/20200207/1564406237.html
ЦБ заявил об адаптации бюджетной политики после кризиса 2014 года
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РИА Новости

ЦБ заявил об адаптации бюджетной политики после кризиса 2014 года

15:34 07.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Адаптация бюджетной и денежно-кредитной политики РФ после кризиса 2014 года завершена, можно говорить о стимулирующей бюджетной политике, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Считаю важным отдельно обратить внимание на следующее. С 2015 по 2019 год макроэкономическая политика - как денежно-кредитная, так и бюджетная - во многом определялась необходимостью адаптировать нашу экономику к резкому изменению внешних условий, которое произошло в 2014 году, необходимостью повысить степень макроэкономической стабильности, ценовой стабильности, бюджетной устойчивости, снизить зависимость экономики от конъюнктуры сырьевых рынков и геополитических рисков", - сказала она.
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"На сегодня эта задача в основном решена, и период адаптации завершен. Произошла бюджетная консолидация, и даже имеется некоторое пространство на проведения стимулирующей бюджетной политики", - продолжила глава регулятора.
По ее словам, годовая инфляция достигла заявленной цели и с 2017 года в среднем составила 3,7%. "Уже осенью прошлого года мы завершили переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Мы ни в коей мере не можем себе позволить легкомысленно обращаться с достижениями прошедших 5 лет. Эти достижения создали фундамент для проведения эффективной контрциклической макроэкономической политики", - отметила Набиуллина.
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Председатель Банка России отметила, что эффекты бюджетной и денежно-кредитной политики в значительной мере будут зависеть от поведения, настроений частного бизнеса и граждан, от того, как они отреагируют на снижение процентных ставок, как используют дополнительный доходы - сберегут или потратят.
"Ответит ли бизнес на бюджетный импульс ростом частных инвестиций. Это, в свою очередь, во многом зависит от настроений производителей, потребителей, их веры в завтрашний день, горизонта их инвестиционных проектов и личных планов, от делового климата в целом. Если настроения останутся осторожными, сдержанными, то меры как бюджетной, так и денежно-кредитной политики будут иметь лишь ограниченный эффект для расширения совокупного спроса и устойчивого экономического роста", - добавила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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