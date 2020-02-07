Ракетоносец Ту-160М получил новое радиоэлектронное оборудование

АНАПА, 7 фев - РИА Новости. Модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М получили радиоэлектронное оборудование нового поколения, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Это совершенно новая авионика, двигатели новые, которые имеют на 10% лучше ресурс и характеристики, у него практически все радиоэлектронное оборудование нового поколения", - сказал Борисов.
Накануне Минобороны России показало видео первого полета Ту-160М.
"Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего - продлить жизнь этому самолету", - заметил Борисов.
В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.
6 февраля, 15:14Минобороны обнародовало видеозапись полета ракетоносца Ту-160М