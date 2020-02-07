Ракетоносец Ту-160М получил новое радиоэлектронное оборудование

АНАПА, 7 фев - РИА Новости. Модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М получили радиоэлектронное оборудование нового поколения, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов , курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Это совершенно новая авионика, двигатели новые, которые имеют на 10% лучше ресурс и характеристики, у него практически все радиоэлектронное оборудование нового поколения", - сказал Борисов.

Накануне Минобороны России показало видео первого полета Ту-160М.

"Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего - продлить жизнь этому самолету", - заметил Борисов.