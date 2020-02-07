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Новое оружие России
2020-02-07T15:32+0300
https://ria.ru/20200207/1564405966.html
Ракетоносец Ту-160М получил новое радиоэлектронное оборудование
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РИА Новости

Ракетоносец Ту-160М получил новое радиоэлектронное оборудование

15:32 07.02.2020
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© Минобороны РФМодернизированный ракетоносец Ту-160М
Модернизированный ракетоносец Ту-160М
© Минобороны РФ
АНАПА, 7 фев - РИА Новости. Модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М получили радиоэлектронное оборудование нового поколения, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
"Это совершенно новая авионика, двигатели новые, которые имеют на 10% лучше ресурс и характеристики, у него практически все радиоэлектронное оборудование нового поколения", - сказал Борисов.
Накануне Минобороны России показало видео первого полета Ту-160М.
"Это уникальный по своим летным характеристикам самолет. Это было единственно правильное решение Минобороны и верховного главнокомандующего - продлить жизнь этому самолету", - заметил Борисов.
В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
6 февраля, 15:14
Минобороны обнародовало видеозапись полета ракетоносца Ту-160М
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Новое оружие РоссииЮрий Борисов (вице-премьер)Ту-160РоссияБезопасность
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