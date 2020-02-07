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Среди россиян на карантинном судне в Японии есть двое детей
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РИА Новости

Среди россиян на карантинном судне в Японии есть двое детей

15:32 07.02.2020 (обновлено: 18:33 07.02.2020)
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© REUTERS / KyodoКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Среди 24 россиян, находящихся на борту карантинного судна Diamond Princess в Японии, есть двое маленьких детей, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.
"Среди россиян на борту судна есть семья, в которой двое маленьких детей", - сообщили в дипмиссии.
По данным посольства, "продумываются варианты их возвращения после окончания карантина".
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Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса.
К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. Из них 61 человек, как подтвердили анализы, заражены новым типом коронавируса, вызывающим опасную форму пневмонии.
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