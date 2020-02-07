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В Тюмени опровергли данные о повышении температуры у эвакуированных
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РИА Новости

В Тюмени опровергли данные о повышении температуры у эвакуированных

15:31 07.02.2020
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© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Температура у трех человек, эвакуированных из КНР в санаторий под Тюменью, не повышалась, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, комментируя сообщения СМИ.
"У проживающих в центре "Градостроитель" температуры нет. Измерения проводятся четыре раза в сутки", - приводит оперативный штаб региона по профилактике коронавируса слова Куликовой. Комментарий она дала в ответ на появившуюся в СМИ информацию о повышении температуры у троих человек, находящихся на карантине в санатории "Градостроитель".
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые изъявили желание из-за ситуации с коронавирусом покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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