В Тюмени опровергли данные о повышении температуры у эвакуированных

"У проживающих в центре "Градостроитель" температуры нет. Измерения проводятся четыре раза в сутки", - приводит оперативный штаб региона по профилактике коронавируса слова Куликовой. Комментарий она дала в ответ на появившуюся в СМИ информацию о повышении температуры у троих человек, находящихся на карантине в санатории "Градостроитель".