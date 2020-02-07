В Сочи в селе обрушился участок дороги из-за оползня

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Движение транспорта ограничили на дороге в селе Верхняя Пластунка в Движение транспорта ограничили на дороге в селе Верхняя Пластунка в Сочи , где из-за оползня обрушилась часть полотна, сообщает администрация города.

Дорога в селе Верхняя Пластунка ведёт к четырём садоводческим товариществам: "Озёрное", "Родник-1", "Водоканал", "Ампер", она не стоит на балансе муниципалитета. По данным властей, год назад, несмотря на неоднократные предупреждения нацпарка и муниципалитета, председатели садоводческих товариществ решили расширить дорогу за счёт отвала грунта, что, по предварительной версии, и спровоцировало оползень.

"Первичные меры обеспечения безопасности были приняты незамедлительно, специалисты управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи сразу выехали на место, провели мониторинг пострадавшего участка дороги, установили ограждения в радиусе двух метров от обвала, были введены ограничения движения транспорта. В настоящий момент на месте работают специалисты управления автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке дороги за сутки движение грунта не зафиксировано, несмотря на сильные дожди в Сочи.