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В Сочи в селе обрушился участок дороги из-за оползня
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РИА Новости

В Сочи в селе обрушился участок дороги из-за оползня

15:28 07.02.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевЗакрытый участок дороги в районе Сочи
Закрытый участок дороги в районе Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Движение транспорта ограничили на дороге в селе Верхняя Пластунка в Сочи, где из-за оползня обрушилась часть полотна, сообщает администрация города.
Дорога в селе Верхняя Пластунка ведёт к четырём садоводческим товариществам: "Озёрное", "Родник-1", "Водоканал", "Ампер", она не стоит на балансе муниципалитета. По данным властей, год назад, несмотря на неоднократные предупреждения нацпарка и муниципалитета, председатели садоводческих товариществ решили расширить дорогу за счёт отвала грунта, что, по предварительной версии, и спровоцировало оползень.
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"Первичные меры обеспечения безопасности были приняты незамедлительно, специалисты управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи сразу выехали на место, провели мониторинг пострадавшего участка дороги, установили ограждения в радиусе двух метров от обвала, были введены ограничения движения транспорта. В настоящий момент на месте работают специалисты управления автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке дороги за сутки движение грунта не зафиксировано, несмотря на сильные дожди в Сочи.
"Ситуация стабильная, наблюдение ведётся круглосуточно. Ширина дороги позволяет организовать движение легкового транспорта, грузовому транспорту по данной дороге проезд не рекомендован", - информируют власти.
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