Борт с российской делегацией, ранее севший в Минводах, вылетел в Сочи

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который летел из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи, все же вылетает в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы продолжаем наш полет по маршруту Минводы-Сочи. Время в пути составит 50 минут", - объявил командир корабля.
На борту находятся, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук.
Как говорил ранее журналистам Песков, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, которые начали общение за завтраком. Отсутствие части делегации, по его словам, "не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло". Песков отметил, что все вопросы на повестку дня известны, и добавил, что "дальше будем ориентироваться по ситуации".
Борт с журналистами и частью делегации до Сочи так и не долетел, а приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи только ухудшилась. pic.twitter.com/4aspBFwgE0— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020