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Борт с российской делегацией, ранее севший в Минводах, вылетел в Сочи
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РИА Новости

Борт с российской делегацией, ранее севший в Минводах, вылетел в Сочи

15:27 07.02.2020 (обновлено: 15:28 07.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечает на вопросы журналистов президентского пула на борту самолета
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 7 фев - РИА Новости. Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который летел из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и приземлился в Минеральных Водах из-за сильного дождя и ветра в Сочи, все же вылетает в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы продолжаем наш полет по маршруту Минводы-Сочи. Время в пути составит 50 минут", - объявил командир корабля.
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге
Вчера, 14:01Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Песков рассказал, как проходит встреча Путина и Лукашенко в Сочи
На борту находятся, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук.
Как говорил ранее журналистам Песков, отсутствие из-за непогоды части делегации РФ не повлияло на переговоры Путина и Лукашенко, которые начали общение за завтраком. Отсутствие части делегации, по его словам, "не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло". Песков отметил, что все вопросы на повестку дня известны, и добавил, что "дальше будем ориентироваться по ситуации".
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Александр ЛукашенкоАлександр НовакДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиМинеральные ВодыПолитика
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