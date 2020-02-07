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ФАС может оштрафовать продавцов медицинских масок за завышение цен
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РИА Новости

ФАС может оштрафовать продавцов медицинских масок за завышение цен

15:27 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа медицинских масок. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может оштрафовать производителей и продавцов медицински масок на сумму до 15% выручки от реализации этого товара в случае, если выявит картельный сговор или злоупотребления доминирующим положением, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в пятницу замруководителя ФАС Андрей Цариковский заявил журналистам, что служба зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах, а также отметил, что ведомство готово применить очень жесткие наказания в случае выявления злоупотреблений со стороны производителей и оптовиков.
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"За злоупотребление доминированием, если его результатом становится недопущение, ограничение или устранение конкуренции, предполагается штраф до 15% выручки правонарушителя от реализации товара. Административная санкция за картель такая же",- заявили в ФАС.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба РФВОЗАндрей ЦариковскийКитайРоссияЭкономика
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