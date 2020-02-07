Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T15:24+0300
https://ria.ru/20200207/1564405426.html
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290307_0:174:2845:1774_1036x0_80_0_0_b10dce3925b38b7d7d2e4fb7091007f2.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

15:24 07.02.2020
153478
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, переговоры в формате тет-а-тет заняли час или полтора.
"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными", - сказал Путин в начале беседы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:34
Лукашенко пожаловался на нехватку снега в своей резиденции в Сочи
Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали в формате один на один - ред.), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - добавил Путин.
"Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - резюмировал российский лидер.
280501511774
Обсудить 77
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко после возвращения будет рассказывать, что от россиян снега зимой не допросишься.
7 февраля, 15:44
НДНикита Долгушев
875300727
Похоже что вожди собрались нас объединять и строить СССР-2, сначала Беларусь, потом Казахстан, затем Армения и Таджикистан, а там уже нас будет не остановить...
7 февраля, 15:54
Арчибальд Карлович
602661078
Рекомендуем
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о темах, обсуждавшихся на переговорах с Путиным
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Финансы
Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году
Станция Пушкинская московского метрополитена
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кировской области проверят данные об убийствах пациентов в госпитале
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Мэр Львова Андрей Садовый выступает на митинге, приуроченном к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Мэр Львова назвал условия для передачи праха советского разведчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
Лента новостейМолния