Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, переговоры в формате тет-а-тет заняли час или полтора.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными", - сказал Путин в начале беседы.

Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали в формате один на один - ред.), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - добавил Путин.