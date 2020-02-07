В Анапе погибла семья, отравившись угарным газом

КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Семья из трех человек погибла в Семья из трех человек погибла в Анапе , отравившись угарным газом, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы города Анапы днем 7 февраля 2020 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Терской тел супругов и их 22-летнего сына с признаками отравления природным газом. По данному факту следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - отмечается в сообщении.

Как информирует СУСК, семья проживала в съемном доме. По предварительным данным, четыре дня они не выходили на связь с арендодателем, который днём в пятницу приехал, почувствовал запах газа и обнаружил их тела. Предварительной причиной их смерти называется отравление природным газом.