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В Анапе погибла семья, отравившись угарным газом
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РИА Новости

В Анапе погибла семья, отравившись угарным газом

15:21 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Семья из трех человек погибла в Анапе, отравившись угарным газом, организована доследственная проверка, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"В правоохранительные органы города Анапы днем 7 февраля 2020 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Терской тел супругов и их 22-летнего сына с признаками отравления природным газом. По данному факту следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - отмечается в сообщении.
Как информирует СУСК, семья проживала в съемном доме. По предварительным данным, четыре дня они не выходили на связь с арендодателем, который днём в пятницу приехал, почувствовал запах газа и обнаружил их тела. Предварительной причиной их смерти называется отравление природным газом.
Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что подобные случаи в последнее время участились, жителей региона призывали соблюдать требования безопасности.
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