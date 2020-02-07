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Формирование нового правительства
2020-02-07T15:18+0300
https://ria.ru/20200207/1564404988.html
Хуснуллин совершит рабочую поездку в Крым
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РИА Новости

Хуснуллин совершит рабочую поездку в Крым

15:17 07.02.2020 (обновлено: 15:18 07.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на следующей неделе посетит с рабочим визитом Крым для обсуждения вопросов развития региона, сообщает пресс-служба главы республики Сергея Аксенова.
Аксенов находится в Москве, где принял участие во всероссийском селекторном совещании по национальным проектам под руководством Хуснуллина.
"Сергей Аксенов сообщил, что после селекторного совещания отдельно пообщался с Маратом Хуснуллиным. По словам главы республики, на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики", - говорится в сообщении.
Это будет первый визит Хуснуллина в Крым после назначения вице-премьером.
Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
Заместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин
21 января, 20:39
Биография Марата Хуснуллина
2300002
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Формирование нового правительстваНовости - НедвижимостьСергей Аксенов (политик)Марат ХуснуллинКрымПолитика
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