Хуснуллин совершит рабочую поездку в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на следующей неделе посетит с рабочим визитом Крым для обсуждения вопросов развития региона, сообщает пресс-служба главы республики Сергея Аксенова.
Аксенов находится в Москве, где принял участие во всероссийском селекторном совещании по национальным проектам под руководством Хуснуллина.
"Сергей Аксенов сообщил, что после селекторного совещания отдельно пообщался с Маратом Хуснуллиным. По словам главы республики, на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики", - говорится в сообщении.
Это будет первый визит Хуснуллина в Крым после назначения вице-премьером.
Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград.
21 января, 20:39Биография Марата Хуснуллина