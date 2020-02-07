Хуснуллин совершит рабочую поездку в Крым

"Сергей Аксенов сообщил, что после селекторного совещания отдельно пообщался с Маратом Хуснуллиным. По словам главы республики, на следующей неделе вице-премьер прибудет в Крым для проведения рабочего совещания по вопросам развития республики", - говорится в сообщении.