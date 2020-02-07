Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на цены на продовольствие

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус повлиял на мировые цены на продовольствие, и не исключено, что изменение цен может оказаться более сильным, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Коронавирус и остановка активных экспортно-импортных операций, которые мы видели в последние дни, могут привести к определенным последствиям", - сказал Рылько на конференции "Где маржа".

По его словам, одним из последствий тяжелого периода, связанного с коронавирусом, стало падение мировых цен на продовольствие, как и при предыдущих вспышках.

В качестве примера он привел пшеницу, цена на которую достигала уровней 231-232 доллара, но потом пошла вниз. "Даже не потихонечку, она довольно сильно свалилась за последние несколько недель. Вчера можно было продать пшеницу нового урожая российскую где-то по 200-201 доллар. Но мы понимаем, что все будет сильно меняться", - сказал Рылько.

Он напомнил, что 90% импорта капусты вне сезон будет поставляться из Китая , "чеснок, красная свекла, половина рынка, который импортирует Россия".