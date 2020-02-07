Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на цены на продовольствие

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус повлиял на мировые цены на продовольствие, и не исключено, что изменение цен может оказаться более сильным, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"Коронавирус и остановка активных экспортно-импортных операций, которые мы видели в последние дни, могут привести к определенным последствиям", - сказал Рылько на конференции "Где маржа".
По его словам, одним из последствий тяжелого периода, связанного с коронавирусом, стало падение мировых цен на продовольствие, как и при предыдущих вспышках.
В качестве примера он привел пшеницу, цена на которую достигала уровней 231-232 доллара, но потом пошла вниз. "Даже не потихонечку, она довольно сильно свалилась за последние несколько недель. Вчера можно было продать пшеницу нового урожая российскую где-то по 200-201 доллар. Но мы понимаем, что все будет сильно меняться", - сказал Рылько.
Он напомнил, что 90% импорта капусты вне сезон будет поставляться из Китая, "чеснок, красная свекла, половина рынка, который импортирует Россия".
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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