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Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на цены на продовольствие
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РИА Новости

Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на цены на продовольствие

15:12 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Коронавирус повлиял на мировые цены на продовольствие, и не исключено, что изменение цен может оказаться более сильным, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.
"Коронавирус и остановка активных экспортно-импортных операций, которые мы видели в последние дни, могут привести к определенным последствиям", - сказал Рылько на конференции "Где маржа".
По его словам, одним из последствий тяжелого периода, связанного с коронавирусом, стало падение мировых цен на продовольствие, как и при предыдущих вспышках.
В качестве примера он привел пшеницу, цена на которую достигала уровней 231-232 доллара, но потом пошла вниз. "Даже не потихонечку, она довольно сильно свалилась за последние несколько недель. Вчера можно было продать пшеницу нового урожая российскую где-то по 200-201 доллар. Но мы понимаем, что все будет сильно меняться", - сказал Рылько.
Он напомнил, что 90% импорта капусты вне сезон будет поставляться из Китая, "чеснок, красная свекла, половина рынка, который импортирует Россия".
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайРоссияУханьЭкономика
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