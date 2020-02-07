Госпитализированных студентов МГУ из Китая проверят на коронавирус

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госпитализированным студентам Госпитализированным студентам МГУ из Китая в течение суток проведут лабораторный анализ на новый коронавирус , сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что три китайских студента университета госпитализированы с температурой. Ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР.

"7 февраля при ежедневном осмотре, который проходит в московских вузах, у двух студентов из Китая выявили легкие симптомы ОРВИ. Как это всегда и происходит в таких случаях, они направлены в инфекционную больницу №1. Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведен лабораторный анализ на новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни у кого из пациентов, ранее поступивших в больницу, коронавирус не обнаружен.

"В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет. Напоминаем, что в качестве профилактической меры медицинские работники ДЗМ, а также сотрудники вузов проводят ежедневный медосмотр студентов, прибывших после каникул из Китая",- говорится в сообщении.