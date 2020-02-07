Госпитализированных студентов МГУ из Китая проверят на коронавирус

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Госпитализированным студентам МГУ из Китая в течение суток проведут лабораторный анализ на новый коронавирус, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что три китайских студента университета госпитализированы с температурой. Ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
"7 февраля при ежедневном осмотре, который проходит в московских вузах, у двух студентов из Китая выявили легкие симптомы ОРВИ. Как это всегда и происходит в таких случаях, они направлены в инфекционную больницу №1. Пациентам проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в течение суток будет проведен лабораторный анализ на новый коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ни у кого из пациентов, ранее поступивших в больницу, коронавирус не обнаружен.
"В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет. Напоминаем, что в качестве профилактической меры медицинские работники ДЗМ, а также сотрудники вузов проводят ежедневный медосмотр студентов, прибывших после каникул из Китая",- говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.