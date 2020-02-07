В Ростовской области началась бесплатная раздача медицинских масок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Единственный производитель медицинских масок в Единственный производитель медицинских масок в Ростовской области начал раздавать их бесплатно в своих аптечных сетях, сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская

В пятницу ФАС России заявила, что зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах России. При этом, по данным ведомства, рост отмечается не только в аптеках, но и в оптовом звене и у ряда производителей.

"Предприятие ростовское, которое производит маски, сейчас уже начало в своих аптеках раздавать их бесплатно со вчерашнего дня", - сказала Быковская. Она добавила, что значимого роста цен на маски других производителей в регионе не наблюдается.

"Никакого сверхъестественного роста цен. Наверное, чуть стали они дороже, как всегда бывает при массовых психозах у населения", - сказала Быковкая, отметив, что в целом "у нас нет никакой напряженности с масками... сегодня они есть во всех аптеках".

Она призвала не покупать про запас, чтобы не давать фармацевтической промышленности наживаться на проблеме.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на ростовском предприятии по изготовлению медицинских масок из-за нагрузки вышли три из четырех станков, а также сложилась нехватка материалов для производства, которое закупалось в Китае. Однако представитель Росздравнадзора по Ростовской области сообщил агентству, что предприятие работает, выпуская до 30 тысяч медицинских масок, проблем с оборудованием и сырьем у него нет.