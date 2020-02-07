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В Ростовской области началась бесплатная раздача медицинских масок
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РИА Новости

В Ростовской области началась бесплатная раздача медицинских масок

15:09 07.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Единственный производитель медицинских масок в Ростовской области начал раздавать их бесплатно в своих аптечных сетях, сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
В пятницу ФАС России заявила, что зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех регионах России. При этом, по данным ведомства, рост отмечается не только в аптеках, но и в оптовом звене и у ряда производителей.
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"Предприятие ростовское, которое производит маски, сейчас уже начало в своих аптеках раздавать их бесплатно со вчерашнего дня", - сказала Быковская. Она добавила, что значимого роста цен на маски других производителей в регионе не наблюдается.
"Никакого сверхъестественного роста цен. Наверное, чуть стали они дороже, как всегда бывает при массовых психозах у населения", - сказала Быковкая, отметив, что в целом "у нас нет никакой напряженности с масками... сегодня они есть во всех аптеках".
Она призвала не покупать про запас, чтобы не давать фармацевтической промышленности наживаться на проблеме.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что на ростовском предприятии по изготовлению медицинских масок из-за нагрузки вышли три из четырех станков, а также сложилась нехватка материалов для производства, которое закупалось в Китае. Однако представитель Росздравнадзора по Ростовской области сообщил агентству, что предприятие работает, выпуская до 30 тысяч медицинских масок, проблем с оборудованием и сырьем у него нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.
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