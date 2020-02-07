Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники

АНАПА, 7 фев – РИА Новости. Предприятия " Предприятия " Ростеха " смогли в 2019 году выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной высокотехнологичной продукции по нацпроектам из-за препятствий, созданных заказчиками торгов, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса "ЭРА".

"Мы прожили 2019 год - первый год реализации национальных проектов. По направлению высокотехнологичной прибористики - это медицинская техника, телекоммуникации, вычислительная техника, было всего разыграно порядка 300 тысяч лотов на общую сумму 850 миллиардов рублей. У нас есть госкорпорация "Ростех", где сосредоточены основные активы прибористов, институтов, производств, которые работают в этом направлении. Они нацелились в начале года, исходя из достигнутых компетенций, выиграть объем работ на 100 миллиардов рублей. Результат - 45", - сказал он.

По словам Борисова, существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными.

Ранее вице-премьер раскритиковал существующую практику госзакупок, при которой отечественной продукции не предоставляются необходимые преференции.

По его словам, основными причинами, по которым "Ростех" не смог победить в конкурсах и аукционах, "все те же самые": "демпинг иностранных производителей по цене, хотя продукция по качеству одинаковая, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре, порой излишне завышенные и ориентированные на конкретного поставщика. Либо смешанные лоты, либо условия, которые российская промышленность не в состоянии выполнить по срокам поставки или отсутствию авансирования".

В итоге, отметил вице-премьер, 55 миллиардов рублей в рамках госзакупок ушли иностранным поставщикам. "Они не в виде зарплаты, прибыли для развития предприятий остались в стране, они ушли туда", - сказал он.