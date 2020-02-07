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2020-02-07T15:08+0300
https://ria.ru/20200207/1564404374.html
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
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РИА Новости

Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники

15:08 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
АНАПА, 7 фев – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" смогли в 2019 году выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной высокотехнологичной продукции по нацпроектам из-за препятствий, созданных заказчиками торгов, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса "ЭРА".
"Мы прожили 2019 год - первый год реализации национальных проектов. По направлению высокотехнологичной прибористики - это медицинская техника, телекоммуникации, вычислительная техника, было всего разыграно порядка 300 тысяч лотов на общую сумму 850 миллиардов рублей. У нас есть госкорпорация "Ростех", где сосредоточены основные активы прибористов, институтов, производств, которые работают в этом направлении. Они нацелились в начале года, исходя из достигнутых компетенций, выиграть объем работ на 100 миллиардов рублей. Результат - 45", - сказал он.
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По словам Борисова, существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными.
Ранее вице-премьер раскритиковал существующую практику госзакупок, при которой отечественной продукции не предоставляются необходимые преференции.
По его словам, основными причинами, по которым "Ростех" не смог победить в конкурсах и аукционах, "все те же самые": "демпинг иностранных производителей по цене, хотя продукция по качеству одинаковая, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре, порой излишне завышенные и ориентированные на конкретного поставщика. Либо смешанные лоты, либо условия, которые российская промышленность не в состоянии выполнить по срокам поставки или отсутствию авансирования".
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В итоге, отметил вице-премьер, 55 миллиардов рублей в рамках госзакупок ушли иностранным поставщикам. "Они не в виде зарплаты, прибыли для развития предприятий остались в стране, они ушли туда", - сказал он.
"Вот за что мы боремся. Если мы достигли компетенции в определенной области, то нужно предпринимать меры, чтобы эта продукция максимально присутствовала на внутреннем рынке, где мы можем каким-то образом влиять на проникновение этой продукции и поддержать отечественных производителей", - заявил вице-премьер.
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Юрий Борисов (вице-премьер)РостехРоссияБезопасностьЭкономика
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