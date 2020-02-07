В Чечне рассказали о фейковых страницах, ведущихся от имени Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, которые ведутся от имени главы Чечни Рамзана Кадырова, авторы раскручивают свои аккаунты, используя имя руководителя региона, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, якобы принадлежащие главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Под каждой публикацией введенные в заблуждение пользователи активно ведут обсуждения на различные темы, оставляя под постами более тысячи комментариев", - говорится в сообщении пресс-службы.
На одной из таких страниц объявлен конкурс, условием которого является подписка на аккаунт, за которую обещано вознаграждение в три миллиона рублей.
"Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице. Он многие годы занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе и по упоминаниям в соцсетях, и не нуждается в таком методе продвижения своих информационных ресурсов", - подчеркнула пресс-служба, уточнив, что ссылки на подлинные аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики.
Пресс-служба также опубликовала список фейковых страниц, ведущихся от имени Кадырова, в котором свыше десятка аккаунтов.
В конце 2017 года профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщалось, что она недоступна. В середине ноября 2018 года профиль Кадырова в социальной сети был временно разблокирован, однако через несколько часов страница вновь была закрыта.
Кадыров, комментируя ситуацию с блокировкой его страниц в Instagram и Facebook, отметил, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.