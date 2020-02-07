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В Чечне рассказали о фейковых страницах, ведущихся от имени Кадырова
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РИА Новости

В Чечне рассказали о фейковых страницах, ведущихся от имени Кадырова

15:04 07.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, которые ведутся от имени главы Чечни Рамзана Кадырова, авторы раскручивают свои аккаунты, используя имя руководителя региона, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, якобы принадлежащие главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Под каждой публикацией введенные в заблуждение пользователи активно ведут обсуждения на различные темы, оставляя под постами более тысячи комментариев", - говорится в сообщении пресс-службы.
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На одной из таких страниц объявлен конкурс, условием которого является подписка на аккаунт, за которую обещано вознаграждение в три миллиона рублей.
"Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице. Он многие годы занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе и по упоминаниям в соцсетях, и не нуждается в таком методе продвижения своих информационных ресурсов", - подчеркнула пресс-служба, уточнив, что ссылки на подлинные аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики.
Пресс-служба также опубликовала список фейковых страниц, ведущихся от имени Кадырова, в котором свыше десятка аккаунтов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
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В конце 2017 года профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщалось, что она недоступна. В середине ноября 2018 года профиль Кадырова в социальной сети был временно разблокирован, однако через несколько часов страница вновь была закрыта.
Кадыров, комментируя ситуацию с блокировкой его страниц в Instagram и Facebook, отметил, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
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Рамзан КадыровГрозныйРоссияОбщество
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