В Чечне рассказали о фейковых страницах, ведущихся от имени Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 7 фев – РИА Новости. В социальной сети В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, которые ведутся от имени главы Чечни Рамзана Кадырова , авторы раскручивают свои аккаунты, используя имя руководителя региона, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В социальной сети Instagram активно распространяются фейковые страницы, якобы принадлежащие главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Под каждой публикацией введенные в заблуждение пользователи активно ведут обсуждения на различные темы, оставляя под постами более тысячи комментариев", - говорится в сообщении пресс-службы.

На одной из таких страниц объявлен конкурс, условием которого является подписка на аккаунт, за которую обещано вознаграждение в три миллиона рублей.

"Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице. Он многие годы занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе и по упоминаниям в соцсетях, и не нуждается в таком методе продвижения своих информационных ресурсов", - подчеркнула пресс-служба, уточнив, что ссылки на подлинные аккаунты Кадырова размещены на официальном портале главы и правительства республики.

Пресс-служба также опубликовала список фейковых страниц, ведущихся от имени Кадырова, в котором свыше десятка аккаунтов.

В конце 2017 года профиль Кадырова в социальной сети Instagram перестал работать. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 сообщалось, что она недоступна. В середине ноября 2018 года профиль Кадырова в социальной сети был временно разблокирован, однако через несколько часов страница вновь была закрыта.