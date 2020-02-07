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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
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РИА Новости

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

15:09 07.02.2020 (обновлено: 15:28 07.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет. Об этом сообщила пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по правам ребенка.
К детскому омбудсмену Светлане Денисовой обратилась жительница города, которая рассказала о произошедшем инциденте в школе № 135. По словам женщины, ее сын и несколько его одноклассников разговаривали на уроке технологии, из-за чего учитель решил их наказать и провести все два урока стоя.
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На втором уроке мальчик захотел выйти в туалет и попросил разрешения у учителя выйти из класса. Тот отказал. Школьник несколько раз повторил свою просьбу и даже встал на колени, но учитель по-прежнему не разрешал выйти.

"В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу. Прошу вас разобраться, ситуация просто недопустимая!" — пояснила женщина.

Служебная проверка частично подтвердила показания матери, и трудовой договор с учителем расторгли.
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ПермьОбщество
Популярные комментарии
Вот такие они детишки. Учителя постоянно попадаются на их провокации. Вот очередную уволят
7 февраля, 15:28
Ю.Юрий .
58000025
хватит церемониться с хулиганьём в школах, справедливо будет - недопуск до занятий пока родители не смогут убедить учителя в адекватности ученика, а нет, так есть классы коррекции и школы для "не таких"))
7 февраля, 15:44
ДКДмитрий Комков
68100014
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