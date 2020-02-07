В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

К детскому омбудсмену Светлане Денисовой обратилась жительница города, которая рассказала о произошедшем инциденте в школе № 135. По словам женщины, ее сын и несколько его одноклассников разговаривали на уроке технологии, из-за чего учитель решил их наказать и провести все два урока стоя.