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В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
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РИА Новости

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

15:00 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсследовательское судно "Адмирал Владимирский" на пути из Монтевидео в Антарктиду
Исследовательское судно Адмирал Владимирский на пути из Монтевидео в Антарктиду
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Аргентинские метеорологи зафиксировали в Антарктиде рекордно высокую температуру за всю историю наблюдений, сообщила аргентинская национальная метеорологическая служба в Twitter.
Речь идет об аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, где метеонаблюдение ведется с 1961 года.
"(В четверг) на станции Эсперанса был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд - 18.3 °C. Это значение превосходит предыдущий рекорд, составивший 17,5 °C, зафиксированный 24 марта 2015 года", - говорится в сообщении.
Помимо этого метеорологи сообщили, что на другой аргентинской станции Марамбио также был побит температурный рекорд и зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года - 14,1 °C. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году и составил 13,8 °C.
"Это может быть связано с глобальным потеплением", - приводит газета Clarin слова представителя метеорологической службы Аргентины Синди Фернандес.
Антарктида простирается на 14 миллионов квадратных километров и полностью покрыта снегом и льдом. Средняя годовая температура на территории Антарктиды варьируется от 10 до 60 градусов ниже нуля. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), климат Антарктического полуострова – крупнейшего на континенте – один из наиболее быстро изменяющихся на планете. За последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 °C. Самая высокая температура для "региона Антарктика" (по определению ВМО и ООН, все земли и лед к югу от 60 ° ю.ш.) 19,8 °С наблюдалась 30 января 1982 года на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Bay на острове Сигни.
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